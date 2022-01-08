قتلى ومصابون في حادث مروّع بمصر

2022-01-08 / 10:30 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم مروري، وقع صباح السبت، بين حافلة كبيرة وأخرى نقل صغيرة على طريق “السويس – طور سيناء”، بلغت 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وقال عبد الغفار إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالدماغ.

وأكد رفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلا عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موريتانيا.. الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز

موريتانيا.. الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز

2022-01-08 / 11:55 صباحًا
Photo of “أوميكرون”.. ألمانيا تفرض قيودا جديدة على رواد المطاعم والمقاهي

“أوميكرون”.. ألمانيا تفرض قيودا جديدة على رواد المطاعم والمقاهي

2022-01-08 / 9:28 صباحًا
Photo of دراسة: متحور “أوميكرون” قد يكون مؤشرا على نهاية المرحلة الوبائية للجائحة

دراسة: متحور “أوميكرون” قد يكون مؤشرا على نهاية المرحلة…

2022-01-07 / 11:45 مساءً
Photo of بشهادة صندوق النقد الدولي .. الجزائر غارقة في الديون

بشهادة صندوق النقد الدولي .. الجزائر غارقة في الديون

2022-01-07 / 7:39 مساءً
Photo of مستشار النمسا يعلن إصابته بفيروس كورونا

مستشار النمسا يعلن إصابته بفيروس كورونا

2022-01-07 / 6:49 مساءً
Photo of بسبب ارتفاع الإصابات.. مستشفيات بريطانيا تلجأ لمساعدة عناصر الجيش

بسبب ارتفاع الإصابات.. مستشفيات بريطانيا تلجأ لمساعدة عناصر الجيش

2022-01-07 / 1:42 مساءً
Photo of تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور في إنجلترا

تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور في إنجلترا

2022-01-07 / 11:31 صباحًا
Photo of الزامية ارتداء الكمامات ومنع الأطفال من دخول الأسواق.. موريتانيا تشدد قيود كورونا

الزامية ارتداء الكمامات ومنع الأطفال من دخول الأسواق.. موريتانيا…

2022-01-07 / 10:05 صباحًا
Photo of اعتقال مصري في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لصالح القاهرة

اعتقال مصري في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لصالح القاهرة

2022-01-06 / 11:02 مساءً
Photo of قطر تمنع غير الملقحين من دخول المساجد

قطر تمنع غير الملقحين من دخول المساجد

2022-01-06 / 8:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق