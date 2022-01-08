طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، استمرار الطقس البارد مع تكون صقيع محلي بالأطلس، الهضاب العليا، الريف. وسيكون الطقس نسبيا باردا بداخل البلاد.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية، خلال الليل والصباح، فوق السواحل الأطلسية والمنطقة الشرقية، في حين ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب خلال النهار بالمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار فوق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين صفر درجة و6 درجات بالجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط، وما بين 11 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 7 و12 درجة بالو اجهة المتوسطية، منطقة طنجة، الغرب والسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، وما بين 4 و9 درجات بباقي جهات المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا ضئيلا شمال وجنوب البلاد، وانخفاضا طفيفا بالمنطقة الشرقية والجنوب -الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وشمال العرائش وجنوب طرفاية، وقوي الهيجان بباقي السواحل .

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