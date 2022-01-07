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يهم السائقين.. انقطاع الطريق الوطنية الرابطة بين ميدلت والريش

2022-01-07 / 10:37 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا لمدة ساعتين، يوم الأحد 9 يناير 2022 من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة صباحا، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش على الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى فج تيزينتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا الانقطاع المؤقت أملاه إنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، يوم الأحد 9 يناير 2022 على الساعة التاسعة صباحا.

ودعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وقالت وزارة التجهيز والماء إنها ستبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومـات الكافية حول حالة الطــــــرق، داعية إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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