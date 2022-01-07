وزير الصحة: وفيات أوميكرون بالمغرب ارتفعت إلى 6 حالات

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسجيل 6 وفيات بمتحور أوميكرون، الى حدود يوم إمس الخميس.

وذكر الوزير خلال استضافته بقناة ميدي 1، يوم أمس، أن نسبة انتشار المتحور ضمن إصابات فيروس كورونا تفوق 70 بالمائة.

وأشار الى أن معظم الحالات المتواجدة بأقسام الانعاش والعناية المركزة لم تتلق اللقاح المضاد لكورونا و خاصة الجرعة الثالثة، داعيا الموا،نين الى الإسراع لمراكز التلقيح للحصول على جرعاتهم.

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