الصورة تعبيرية

وزير الصحة: وفيات أوميكرون بالمغرب ارتفعت إلى 6 حالات

2022-01-07 / 9:12 صباحًا
1
هبة بريس - الرباط

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسجيل 6 وفيات بمتحور أوميكرون، الى حدود يوم إمس الخميس.

وذكر الوزير خلال استضافته بقناة ميدي 1، يوم أمس، أن نسبة انتشار المتحور ضمن إصابات فيروس كورونا تفوق 70 بالمائة.

وأشار الى أن معظم الحالات المتواجدة بأقسام الانعاش والعناية المركزة لم تتلق اللقاح المضاد لكورونا و خاصة الجرعة الثالثة، داعيا الموا،نين الى الإسراع لمراكز التلقيح للحصول على جرعاتهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يهم السائقين.. انقطاع الطريق الوطنية الرابطة بين ميدلت والريش

يهم السائقين.. انقطاع الطريق الوطنية الرابطة بين ميدلت والريش

2022-01-07 / 10:37 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-07 / 7:00 صباحًا
Photo of ايت الطالب : الوضعية الوبائية بالمغرب باتت تتسم بانتشار واسع لمتحور “أوميكرون”

ايت الطالب : الوضعية الوبائية بالمغرب باتت تتسم بانتشار…

2022-01-06 / 11:31 مساءً
Photo of طنجة ..متابعة أستاذ مدرسة فهد بتهمة “التحرش الجنسي “

طنجة ..متابعة أستاذ مدرسة فهد بتهمة “التحرش الجنسي “

2022-01-06 / 10:18 مساءً
Photo of تقرير يوصي بتوجيه جزء من عائدات المواد المسببة للإدمان نحو العلاج

تقرير يوصي بتوجيه جزء من عائدات المواد المسببة للإدمان…

2022-01-06 / 10:10 مساءً
Photo of تاونات.. منع اشتغال 4 وحدات لاستخلاص زيت الزيتون وإحالة مخالفتهم على النيابة العامة المختصة

تاونات.. منع اشتغال 4 وحدات لاستخلاص زيت الزيتون وإحالة…

2022-01-06 / 8:59 مساءً
Photo of فاس.. الحبس النافذ لعميد شرطة أفشى السر المهني لبارون مخدرات

فاس.. الحبس النافذ لعميد شرطة أفشى السر المهني لبارون…

2022-01-06 / 8:13 مساءً
Photo of الوضعية الوبائية تدفع وزارة العدل الى تأجيل مباراة الملحقين القضائيين

الوضعية الوبائية تدفع وزارة العدل الى تأجيل مباراة الملحقين…

2022-01-06 / 7:49 مساءً
Photo of بصبيب اضافي ..تزويد قلعة السراغنة بالماء الشروب

بصبيب اضافي ..تزويد قلعة السراغنة بالماء الشروب

2022-01-06 / 7:17 مساءً
Photo of المحامون الشباب يتمسكون برفض إلزامية جواز التلقيح

المحامون الشباب يتمسكون برفض إلزامية جواز التلقيح

2022-01-06 / 7:10 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق