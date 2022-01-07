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طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-07 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، استمرار الطقس البارد نسبيا بداخل البلاد، خاصة بمناطق الأطلس، الريف، الجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية مع تكون صقيع محلي.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية خلال الليل والصباح على السهول الشمالية والوسطى وفوق شمال المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح محليا قوية نوعا ما على السواحل الوسطى والجنوبية للمحيط الأطلسي، مع إمكانية تناثر حبات من الغبار فوق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و2 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 9 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 7 و13 درجة بالواجهة المتوسطية، منطقة طنجة، الغرب والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وما بين 3 و8 درجات بباقي جهات المملكة.

وستعرف درجات الحرارة العلي انخفاضا بالجنوب-الشرقي للبلاد، وبعض الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وشمال العرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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