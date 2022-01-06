الولايات المتحدة..تعيين ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا إلى القرن الأفريقي

2022-01-06 / 7:38 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، عن تعيين ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا إلى القرن الأفريقي خلفاً لجيفري فيلتمان.

وكتب بلينكن في تغريدة له: “أقدر بشدة السفير جيفري فيلتمان لجهوده الدؤوبة لتعزيز السلام والازدهار في القرن الأفريقي ويسعدني أن أرحب بالسفير ديفيد ساترفيلد ليخلفه في منصب المبعوث الخاص”.

وأعلن بلينكن أن فيلتمان سيواصل تقديم المشورة في وزارة الخارجية، وأنه سيعمل عن قرب معه ومع مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي في.

يذكر أن ساترفيلد كان قد شغل منصب سفير للولايات المتحدة في تركيا، كما عمل مساعدا لوزير الخارجية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى بين عامي 2017 و2019 .

وبين عامي 2009 و2017 تولى ساترفيلد منصب مدير عام مراقبي القوة المتعددة الجنسيات في شبه جزيرة سيناء.

وعمل قبل ذلك منسقاً لشؤون العراق وكبير مستشاري وزير الخارجية ونائب رئيس البعثة الأميركية إلى العراق ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وسفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان.

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