مداهمة مقهى بفاس وإيقاف 19 شخصا بتهمة استهلاك المخدرات وخرق حالة الطوارئ الصحية

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة فاس الجديد دار دبييبغ بولاية أمن فاس، خلال الأسبوع المنصرم، من مداهمة عدد من المقاهي والأماكن العمومية، وذلك على خلفية اشتباه تورط مسيريها في قضايا تتعلق بخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى حيازة وترويج بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، مع تسهيل استهلاك المخدرات.

ذلك أن العناصر الأمنية المتدخلة باشرت مجموعة من عمليات المراقبة شملت مداهمة 19 مقهى بكل من أحياء الأطلس، الدكارات، النرجس، الأمل، وسط المدينة الجديدة، و حي هين هارون حيث تم ضبط مجموعة من الأشخاص منهم من اشتبه تورطهم في قضايا تتعلق باستهلاك المخدرات، وآخرون في استهلاك النرجيلة بدون رخصة (الشيشا)، وذلك في خرق سافر للأوامر والقرارات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بداخل هذه المقاهي عن حجز 351 قنينة نرجيلة، كمية من مادة 02 كلغ من مادة المعسل المستعمل في تقديم النرجيلة، معدات تتعلق بتحضيرها (66 انبوب خاصة بالنرجيلة، علب من الفحم الخاص بالشيشا)، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة المحظورة، فضلا عن المعدات و المستعملة في الموسيقى الصاخبة (الديدجي)، هذا وقد أظهرت عملية إخضاع الموقوفين للتنقيط عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم على أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل قضية تتعلق بالإكراه البدني.

وقد تم إيداع الأشخاص الموقوفين في حالة تخدير رفقة مسيري هذه المقاهي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث باشرته المصالح الأمنية المتدخلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة.

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