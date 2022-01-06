طقس الخميس.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تكون الأجواء باردة نسبيا بالمناطق الداخلية للبلاد، خصوصا بمرتفعات الأطلس والريف والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستهم أمطار السهول الشمالية والسايس والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والريف، فضلا عن نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق هضاب الفوسفاط والأطلس الكبير.

وسيلاحظ تساقط ثلوج بصفة محلية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط ومن المحتمل كذلك الهضاب العليا الشرقية ومرتفعات الريف.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية مصحوبة بتناثر حبات من الغبار ببعض المناطق الجنوبية من المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و4 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبيةن وما بين 8 و13 درجة بالو اجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والغرب والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وما بين 4 و8 درجات بباقي أرجاء البلاد.

وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا وستتأرجح ما بين 6 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية والهضاب العليا للفوسفاط، وما بين 21 و26 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و22 درجة بمناطق سوس وعبدة والجنوب الشرقين وما بين 12 و18 درجة بباقي ربوع المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الدار البيضاء والداخلة، ومؤقتا قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان في بداية الصباح بين رأس غير وطانطان، وهائجا إلى أحيانا قليل الهيجان بباقي السواحل

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