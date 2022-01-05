تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي والقروي والشاهد إلى القضاء

هبة بريس - وكالات

أحالت النيابة العامة التونسية، اليوم الأربعاء، إلى القضاء كلا من رئيس مجلس النواب المجمد، راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وقال موقع “الصحفيين التونسيين بصفاقس” إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة الغنوشي، الشاهد، القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.

وأوضح الموقع أن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.

يشار إلى أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاءت استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

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