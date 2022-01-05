فاس وإفران تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2022-01-05 / 10:53 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :

– فاس وإفران : 4 ملمترات

– شفشاون والمحمدية والنواصر ومكناس وسيدي سليمان والقنيطرة : ملمتران

– الدار البيضاء وسطات وبنسليمان وتيط امليل : ملمتر واحد

– الناظور والحسيمة وتطوان والرباط-سلا والجديدة وخريبكة وتازة والرباط-المدينة : أقل من ملمتر واحد.

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