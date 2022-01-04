الصورة تعبيرية

السلطات المحلية بأكادير تقتحم محلا للشيشة وتعتقل صاحبه

2022-01-04 / 2:33 مساءً
0
أحمد وزروتي - هبة بريس

داهمت السلطات المحلية صباح اليوم الثلاثاء، أحد المحلات بحي الداخلة بمدينة أكادير بعد إخبارية تفيد بأن المالك يستغل محله لتقديم النرجيلة” الشيشة” لزبنائه.

وأفادت مصادر هبة بريس أن صاحب المحل تم اعتقاله واقتياده لمقر الدائرة الأمنية الخامسة بنفس الحي.

و جاءت هذه العملية بعد شكايات تلقتها السلطات المحلية من طرف مواطنين يقطنون نفس الحي، حيث أكد لنا مصدرنا أن المحل كان يرتاده قاصرون من ذكور إناث.

هذا وقد تم وضع صاحب المحل تحت الحراسة النظرية، لعرضه أمام النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حادث انقلاب شاحنة يسفر عن حجز كمية من السجائر المهربة بايت ملول

حادث انقلاب شاحنة يسفر عن حجز كمية من السجائر…

2022-01-04 / 2:28 مساءً
Photo of حاول سرقة وكالة بنكية.. توقيف عشريني بطنجة

حاول سرقة وكالة بنكية.. توقيف عشريني بطنجة

2022-01-04 / 12:58 مساءً
Photo of ضباب كثيف يغطي السماء و يتسبب في حوادث سير بطرقات البيضاء

ضباب كثيف يغطي السماء و يتسبب في حوادث سير…

2022-01-04 / 11:10 صباحًا
Photo of أكادير: إنقاذ إمام مسجد من الغرق والعثور عل جثة زوجته مطعونة بسكين

أكادير: إنقاذ إمام مسجد من الغرق والعثور عل جثة…

2022-01-04 / 10:33 صباحًا
Photo of طنجة..مدير وكالة بنكية ينهي حياته بشكل مأساوي

طنجة..مدير وكالة بنكية ينهي حياته بشكل مأساوي

2022-01-03 / 6:01 مساءً
Photo of إصابة 3 تلميذات في حادث انقلاب سيارة ضواحي ورزازات

إصابة 3 تلميذات في حادث انقلاب سيارة ضواحي ورزازات

2022-01-03 / 1:35 مساءً
Photo of طاطا : حريق يخلف خسائر كبيرة بواحة النخيل ” إيغير”

طاطا : حريق يخلف خسائر كبيرة بواحة النخيل ”…

2022-01-03 / 12:46 مساءً
Photo of حرائق الغابات في ولاية كولورادو تدمر ألف مبنى

حرائق الغابات في ولاية كولورادو تدمر ألف مبنى

2022-01-02 / 10:24 صباحًا
Photo of باستعمال قطعة قماش.. معتقل بالسجن المحلي تولال2 ينتحر شنقا

باستعمال قطعة قماش.. معتقل بالسجن المحلي تولال2 ينتحر شنقا

2022-01-01 / 5:37 مساءً
Photo of العثور على جثة قرب مؤسسة سجنية بمدينة السمارة..

العثور على جثة قرب مؤسسة سجنية بمدينة السمارة..

2021-12-31 / 11:06 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق