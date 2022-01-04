السلطات المحلية بأكادير تقتحم محلا للشيشة وتعتقل صاحبه

أحمد وزروتي - هبة بريس

داهمت السلطات المحلية صباح اليوم الثلاثاء، أحد المحلات بحي الداخلة بمدينة أكادير بعد إخبارية تفيد بأن المالك يستغل محله لتقديم النرجيلة” الشيشة” لزبنائه.

وأفادت مصادر هبة بريس أن صاحب المحل تم اعتقاله واقتياده لمقر الدائرة الأمنية الخامسة بنفس الحي.

و جاءت هذه العملية بعد شكايات تلقتها السلطات المحلية من طرف مواطنين يقطنون نفس الحي، حيث أكد لنا مصدرنا أن المحل كان يرتاده قاصرون من ذكور إناث.

هذا وقد تم وضع صاحب المحل تحت الحراسة النظرية، لعرضه أمام النيابة العامة المختصة.

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