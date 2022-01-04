بسبب كورونا.. الكويت تمنع إقامة الأفراح ومجالس العزاء

هبة بريس - وكالات

قررت الحكومة الكويتية منع أي تجمع داخل الأماكن المغلقة، بما في ذلك المناسبات الاجتماعية كالأفراح ومجالس العزاء.

وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع تويتر، فقد أكد “وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً، والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتباراً من الأحد المقبل 9 يناير الجاري، وحتى 28 فبراير المقبل.

وأوضح البيان أن القرار سوف تتم مراجعته “في ضوء الوضع الوبائي في حينه”، مشددا على ضرورة “إلزام جميع القادمين للكويت بفحص كورونا قبل الوصول بـ 72 ساعة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0