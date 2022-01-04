عزيز أخنوش

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-01-04 / 9:36 صباحًا
0
هبة بريس

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير التجهيز والماء حول “السياسة المائية .. الإنجازات والآفاق”.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسومين الصادرين في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقية بشأن حماية العمال عند إعسار صاحب عملهم-1992-، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رشيد لبكر: نجاحات المغرب في ملف الصحراء ستساعد في تحقيق نمو اقتصادي مهم

رشيد لبكر: نجاحات المغرب في ملف الصحراء ستساعد في…

2022-01-03 / 10:48 مساءً
Photo of محلل سياسي يبرز أهم الأحداث الديبلوماسية المغربية لسنة 2021

محلل سياسي يبرز أهم الأحداث الديبلوماسية المغربية لسنة 2021

2022-01-03 / 8:54 مساءً
Photo of ميارة يجري مباحثات مع رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي

ميارة يجري مباحثات مع رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني…

2022-01-03 / 8:37 مساءً
Photo of حزب اسباني يطالب مدريد بهدم مزارع الأسماك قرب الجزر الجعفرية المحتلة

حزب اسباني يطالب مدريد بهدم مزارع الأسماك قرب الجزر…

2022-01-03 / 7:30 مساءً
Photo of جدل داخل البرلمان بين “البام” و”البيجيدي” بسبب صلاة العصر

جدل داخل البرلمان بين “البام” و”البيجيدي” بسبب صلاة العصر

2022-01-03 / 7:07 مساءً
Photo of العسكر تجاوزوا اليأس ..مجلة شنقريحة تهاجم المغرب مجددا وتثبت “عقيدة العداء”

العسكر تجاوزوا اليأس ..مجلة شنقريحة تهاجم المغرب مجددا وتثبت…

2022-01-03 / 6:13 مساءً
Photo of الشارع الجزائري يغلي وتبون يضطر لإستحداث هيئة للتحري في مظاهر الثراء

الشارع الجزائري يغلي وتبون يضطر لإستحداث هيئة للتحري في…

2022-01-02 / 8:09 مساءً
Photo of المغرب يستضيف لقاء غير معلن بين عقيلة صالح وخالد المشري

المغرب يستضيف لقاء غير معلن بين عقيلة صالح وخالد…

2022-01-02 / 7:25 مساءً
Photo of من الكركارات ..المجلس الوطني التلاميذي يؤكد تشبته بمغربية الصحراء

من الكركارات ..المجلس الوطني التلاميذي يؤكد تشبته بمغربية الصحراء

2022-01-02 / 11:51 صباحًا
Photo of لزرق، : الرهان بالنسبة إلى الائتلاف الحكومي هو بقاء التحالف الحكومي دون انفجار

لزرق، : الرهان بالنسبة إلى الائتلاف الحكومي هو بقاء…

2022-01-02 / 10:47 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق