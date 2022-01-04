هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير التجهيز والماء حول “السياسة المائية .. الإنجازات والآفاق”.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسومين الصادرين في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقية بشأن حماية العمال عند إعسار صاحب عملهم-1992-، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0