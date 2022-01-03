تدريبات شاقة للاعبي المنتخب بالكاميرون للتأقلم مع الأجواء الحارة

هبة بريس- الرياضة

وضع الطاقم التقني للمنتخب الوطني المغربي برنامجا تدريبيا شاقا للاعبين من أجل التأقلم مع الأجواء الحارة في الكاميرون، قبل المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق بداية من يوم الأحد القادم.

وبرمج كريستوف مانوفريي، المعد البدني للمنتخب الوطني مجموعة من الحصص التدريبية على مدار أربعة أيام، من أجل الرفع من منسوب اللياقة البدنية لدى اللاعبين وأيضا من أجل التأقلم مع الأجواء الحارة بالكاميرون.

ويتدرب اللاعبون حاليا تحت حرارة مرتفعة من أجل التعود على مثل هذه الأجواء قبل بدأ رحلة البحث عن لقب كأس أمم أفريقيا، بعدما فضل وحيد حاليلوزيتش السفر إلى الكاميرون أسبوع واحد قبل بداية المسابقة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي حل أمس الأحد بالكاميرون قادما من الرباط على متن طائرة خاصة، وقد أجرى اللاعبون صباح اليوم حصتهم التدريبية الأولى بياوندي تحضيرا للعرس الكروي الأفريقي.

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