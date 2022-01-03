رئيس بوتسوانا يصاب بكورونا ويخضع للعزل الصحي

2022-01-03 / 5:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن متحدث باسم حكومة بوتسوانا، اليوم الاثنين، أن رئيس البلاد، موكجويتسي ماسيسي، يخضع للعزل ‏الذاتي الإلزامي، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، أثناء خضوعه للاختبارات الروتينية.‏

وقال القائم بأعمال السكرتير الدائم للاتصالات الحكومية، جون توماس ديبو، في بيان إن “الرئيس ليس لديه أي أعراض وسيستمر في تلقي المراقبة الطبية عن كثب من قبل أطبائه”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف ديبو إن نائب الرئيس، سلومبر تسوغواني، سيتولى مسؤوليات الرئيس حتى إشعار آخر، بينما يكون ماسيسي في العزل الصحي.

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