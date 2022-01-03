أولاد التايمة : موظفون بجماعات ترابية يرفضون الالتحاق بمقرات عملهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن العشرات من موظفي الجماعات الترابية بدائرة أولاد التايمة إقليم تارودانت، رفضوا الالتحاق بمقرات عملهم، دون تقديم مبررات قانونية لهذا الامتناع .

هذه الظاهرة الخطيرة، التي تعطل مصالح المواطنين، كما تخلف إستنزاف ميزانيات الجماعات الترابية من خلال حجم الاجور الشهرية التي يتوصل بها هؤلاء الموظفون ” الاشباح” دون أن يقدموا أي خدمات للمواطنين، بعد أن عجز رؤساء الجماعات الترابية في إرغام هؤلاء الموظفين ” المتغيبين” للالتحاق بعملهم، بسبب تداخل ما هو حزبي وتدبيري لتلك الجماعات، مما يستدعي من وزارة الداخلية وعمالها وولاتها، التصدي لهذه الظاهرة التي تعطل مصالح المواطنين، عبر بعث مذكرات الى رؤساء الجماعات تشرف على تفعيلها السلطات المحلية بمختلف الدوائر .

قيادة عين شعيب بدائرة أولاد التايمة، لم تسلم من الظاهرة، حيث ان هناك موظفين بجماعات ترابية في نفودها، لم يلتحقوا بعملهم منذ سنوات، في حين أن أجورهم يتوصلون بها كل نهاية شهر.

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