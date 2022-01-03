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أكادير : منح 300 مليون درهم لتأهيل خمس مؤسسات فندقية

2022-01-03 / 1:56 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خصصت وزارة السياحة وشركاء آخرين ضمنهم مجلس جهة سوس ماسة ، دعما ماليا قدر ب 300 مليون درهم ، لفائدة خمسة وحدات فندقية بمدينة أكادير ، من أجل تجديد وتأهيل بنياتها التحتية ، في إطار برنامج تشرف عليه شركة التنمية الجهوية ” التنمية السياحية سوس ماسة ” ومن ضمن الوحدات الفندقية المستفيدة من هذا الدعم المالي ( الدفعة الأولى ) : أطلانتيك ” و “سوفيتيل ثالاسا” و “أماديل” و “أفيرني” و “أماينو” .

وخصص هذا الدعم المالي للفنادق الخمسة، في اطار تحسين القدرة التنافسية للعرض السياحي لجهة سوس ماسة بشكل عام ، ومدينة أكادير بشكل خاص.

وخصص لهذا البرنامج تكلفة إجمالية لتجديد وتأهيل الفنادق بـ 300 مليون درهم جاء نصيب مجلس جهة سوس ماسة ب 40 مليون درهم.

يعتزم البرنامج تقديم المنح لفنادق أخرى في الدفعة الثانية بعد الانتهاء من دراسة الملفات المقدمة في هذا الشأن.

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