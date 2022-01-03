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المخزون المائي بسدود طنجة تطوان الحسيمة يصل إلى 902 مليون متر مكعب

2022-01-03 / 1:27 مساءً
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هبة بريس

يبلغ المخزون المائي بالسدود الكبرى على مستوى جهة طنجة-تطوان-لحسيمة، الى حدود اليوم الاثنين ، إلى 902 مليون متر مكعب.

وأفاد تقرير للمديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن مخزون المياه بسدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصل إلى 902 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 52.38 في المائة من الحقينة الإجمالية لسدود الجهة ، التي تفوق مليار و 721 مليون متر مكعب.

ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، كان يصل حجم المخزون المائي إلى 804.3 مليون متر مكعب، دون احتساب حقينة سد دار خروفة الذي شرع في ملئه مؤخرا بعد انتهاء الأشغال.

ويبلغ المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، إلى 454.2 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 67.5 في المائة، مقابل 586 مليون متر مكعب السنة الماضية (87.1 في المائة)، يليه سد دار خروفة ب 193.6 مليون متر مكعب (40.3 في المائة).

أما على مستوى السدود الواقعة بتراب عمالة طنجة-أصيلة، فقد سجل سد 9 أبريل 1947 مخزونا يصل إلى 52 مليون متر مكعب (17.3 في المائة)، بينما يتوفر سد ابن بطوطة على مخزون يناهز 9.3 مليون متر مكعب (31.9 في المائة).

بينما على مستوى السدود الواقعة بتراب إقليم تطوان، فيبلغ المخزون المائي لسد الشريف الإدريسي 103.41 مليون متر مكعب (85 في المائة)، وسد النخلة 2.69 مليون متر مكعب (63.9 في المائة)، بينما يسجل سد سمير بعمالة المضيق-الفنيدق مخزونا يصل إلى 33 مليون متر مكعب (84.7 في المائة).

وبإقليم الفحص أنجرة، يبلغ مخزون سد مولاي الحسن بن المهدي إلى 17.1 مليون متر مكعب (72.9 في المائة)، ومخزون سد طنجة المتوسط إلى 17.5 مليون متر مكعب (79.4 في المائة).

وبشفشاون، ناهز المخزون المائي لسد شفشاون 11 مليون متر مكعب (89.8 في المائة)، بينما بإقليم الحسيمة يصل مخزون سد عبد الكريم الخطابي إلى 7.4 مليون متر مكعب (62.4 في المائة)، و مخزون سد جمعة إلى 0.8 مليون متر مكعب (14.6 في المائة).

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