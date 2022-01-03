حنان الخضر عن سنة 2021 :” كانت سنة عصيبة مليئة بأوقات لا يمكن وصفها”

2022-01-03 / 12:42 مساءً
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية حنان الخضر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، عن التجارب الأليمة التي مرت بها خلال سنة 2021 .

و قالت “لخضر” :”كانت سنة عصيبة مليئة بأوقات لا يمكن وصفها و لا شرحها، أحداث آلمتني كان يغلفني حينها خليط مؤلم من الحزن و الضعف و عدم القدرة على التحمل أوقات كان البكاء فيها سيد الموقف”.

و واصلت خريجة ستار أكاديمي:”ففي كل مرة اعتقدت أنها النهاية، و لكن كل ذلك مر بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل عائلتي و أحبتي و بفضلكم، و أنا الآن فخورة كل الفخر و أنا أتخطى تلك الظروف و المواقف ،لا تفقدوا الأمل مهما كانت الظروف فبعد العسر إلا اليسر و بعد الصبر إلا النصر” .

و اختتمت قائلة:”2022 أريد أن أعلمك أنني جاهزة لتخطي كل الصعوبات و العمل بجد و السير بخطى واثقة لتحقيق أهدافي، و أنا واثقة كل الثقة بأن القادم أجمل”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد إعلان اعتزاله.. أدهم نابلسي يؤم المصلين

بعد إعلان اعتزاله.. أدهم نابلسي يؤم المصلين

2022-01-03 / 9:50 صباحًا
Photo of الموت يفجع فرح الفاسي في والدها

الموت يفجع فرح الفاسي في والدها

2022-01-02 / 1:48 مساءً
Photo of زهير البهاوي و كارمن سليمان يطرحان “حبك إنت”

زهير البهاوي و كارمن سليمان يطرحان “حبك إنت”

2022-01-01 / 4:10 مساءً
Photo of مايا دبيش تعلن دخولها القفص الذهبي

مايا دبيش تعلن دخولها القفص الذهبي

2022-01-01 / 3:02 مساءً
Photo of شيرين عن سبب قص شعرها: “وجعي كان جامد وجرحي كبير”

شيرين عن سبب قص شعرها: “وجعي كان جامد وجرحي…

2022-01-01 / 9:47 صباحًا
Photo of تعددت الأسباب و المصير واحد…طلاق المشاهير المغاربة في سنة 2021

تعددت الأسباب و المصير واحد…طلاق المشاهير المغاربة في سنة…

2021-12-31 / 10:15 مساءً
Photo of مقتولة داخل سيارتها …العثور على مديرة أعمال “الكاردشيان

مقتولة داخل سيارتها …العثور على مديرة أعمال “الكاردشيان

2021-12-31 / 9:51 مساءً
Photo of حقيقة انسحاب حمزة طاهري و انضمام كوثر بامو إلى الجزء الرابع من “سلمات ابو البنات”

حقيقة انسحاب حمزة طاهري و انضمام كوثر بامو إلى…

2021-12-31 / 12:48 مساءً
Photo of بعد قصة حب كبيرة …طلاق أحمد الفيشاوي و ندى الكامل

بعد قصة حب كبيرة …طلاق أحمد الفيشاوي و ندى…

2021-12-30 / 4:04 مساءً
Photo of في جو عائلي مميز…فرح الفاسي و عمر لطفي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الخامس

في جو عائلي مميز…فرح الفاسي و عمر لطفي يحتفلان…

2021-12-29 / 9:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق