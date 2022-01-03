طاطا : حريق يخلف خسائر كبيرة بواحة النخيل ” إيغير”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلف حريق واحة ” إيغير ” بجماعة تمنارت إقليم طاطا ، خسائر وصفتها مصادر الجريدة بالكارثية، كما خلقت حالة من الخوف في صفوف ساكنة وفلاحي المنطقة .

وذكرت مصادر الجريدة ، أن الحريق أتى على مساحات شاسعة من أشجار النخيل التي احرقت بالكامل لأسباب لازالت المصالح الأمنية تحقق فيها.

وقد نجحت مصالح الوقاية المدنية، بمساعدة أبناء المنطقة، من السيطرة على الحريق على مدى يومين متتابعين.

وكانت واحات إقليم طاطا، قد شهدت خلال السنوات الاخيرة موجة من الحرائق خلفت خسائر مهمة للفلاحين وكذلك في المجال البيئي للاقليم.

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