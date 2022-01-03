طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، مع تكون صقيع محلي.

كما ستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بكل من الواجهة المتوسطية والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء صافية على العموم بباقي أرجاء المملكة.

وستهب رياح معتدلة القوة من الشرق بجنوب البلاد، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأنحاء ، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و04 درجات بمرتفعات الأطلس و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و15 درجة على السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 04 و11 درجة فيما تبقى من جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، الهضاب العليا للمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 18 و23 درجة بكل من الريف، السايس، الشمال-الغربي للبلاد، والماس، تادلة، شمال المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية. وستكون ما بين 23 و30 درجة بوسط المملكة، منطقة سوس وكذا بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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