المنتخب الوطني يخوض حصته الأخيرة قبل السفر إلى الكاميرون

2022-01-01 / 9:56 مساءً
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هبة بريس- الرياضة

قبل السفر يوم غد الأحد 02 يناير 2022 نحو العاصمة الكاميرونية ياوندي للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم وبعد تجمع إعدادي مغلق بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة دام ستة أيام، أجرى المنتخب الوطني الأول يومه السبت 01 يناير 2022، آخر حصة تدريبية له بالمغرب وذلك بملعب التداريب التابع لإقامة المنتخب الأول بالمعمورة.

هذه الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع العناصر الحاضرة في المعسكر والتي بلغ عددها عشرون لاعبا، إنطلقت على الساعة الخامسة مساء وإمتدت لحوالي تسعين دقيقة وعرفت إجراء تمارين بدنية وتقنية فردية وجماعية. فيما ستلتحق بقية العناصر الوطنية بالمنتخب مساء هذا اليوم بالرباط أو بياوندي مباشرة عقب انتهاء مشاركتها مع أنديتها.

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