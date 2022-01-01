الرشيدية .. انطلاق فعاليات أول “هاكاثون ” بجهة درعة تافيلالت(فيديو)

هبة بريس - الرشيدية

في إطار برنامج دعم المبادرات الشابة “أجي”، انطلقت أمس الجمعة 31 يناير 2021 بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، فعاليات “هاكاثون الابتكار العلمي والاجتماعي” الذي تنظمه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة درعة تافيلالت بشراكة مع كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية والوكالة البلجيكية لإنعاش التربية والتكوين بالخارج، إلى غاية ثاني يناير الجاري، لفائدة طلبة وطالبات الكلية.

حضر حفل إفتتاح “الهاكاثون” عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية مولاي ابراهيم سدرة، ومدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالرشيدية محمد الحساني، والمكلف بالتواصل في برنامج آجي بالوكالة البلجيكية لإنعاش التربية والتكوين بالخارج عصام كروح، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة درعة تافيلالت عبد اللطيف الإدريسي، و ممثل المركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة تافيلالت لحسن رماش، ومعاد المرابط عن المندوبية الجهوية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة و انعاش التشغيل والكفاءات، وعدد من الأساتذة بالكلية وأعضاء نادي inactuse بالكلية.

ويهدف هذا “الهاكاثون ” الذي يعتبر الأول من نوعه بجهة درعة تافيلالت الى تطوير روح ريادة الأعمال في الابتكار الاجتماعي بين الطلاب وتحفيز روح التحدي المقاولاتية في ابتكار أفكار مشاريع.

من خلال هذه المسابقة سيستفيد المشاركون من دورات تحسيسية وتكوينية وذلك لإعدادهم لعرض مشاريعهم على لجنة التحكيم في 02 يناير 2022.

وتم خلال حفل إفتتاح هذه الدورة التكوينية أيضا توقيع اتفاقيات شراكة بين كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية والوكالة البلجيكية APEFE والوكالة الجهوية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة درعة تافيلالت ANAPEC، لمواكبة طلبة الكلية حاملي أفكار مشاريع .

يذكر أن ورشات المواكبة التقنية لتطوير أفكار المشاريع ركزت على كل من الأشكال القانونية المختلفة للشركات ودراسة الجدوى، إلى جانب تقنيات المرافعة وخطط العمل لتطوير روح ريادة الأعمال في الابتكار الاجتماعي بين الطلاب وتحفيز روح التحدي المقاولاتية في ابتكار أفكار المشاريع.

على ان يتم صباح يوم الأحد 2 يناير 2021 تتويج ثلاث أفكار مشاريع في حفل ختامي ستحتضنه رحاب كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية.

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