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طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-01 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،بالنسبة ليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، مع تكون صقيع محلي.

كما ستتشكل بعض الكتل الضبابية المحلية، خلال الليل والصباح، بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية، فيما سيظل الجو مستقرا فوق كافة ربوع المملكة مع تناثر بعض الحبات من الغبار بالاقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بجنوب البلاد، بينما ستهب ضعيفة من القطاع الشمالي أحيانا شرقية بباقي الأرجاء .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين -03 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس و الهضاب العليا الشرقية ، ومابين 04 و10 درجات بكل من الريف ، الواجهة المتوسطية ،اللوكوس ،هضاب الفوسفاط ، ووالماس و الجنوب -الشرقي، وما بين 10 و 15 درجة بالمناطق الوسطى ،منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 15و 20 درجة بباقي المناطق الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية ، ما بين 18 و23 درجة بالريف، الواجهة المتوسطية، اللوكوس، هضاب الفوسفاط ، السايس و الجنوب-الشرقي ، وما بين 23 و 28 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ،وسط البلاد ،منطقة سوس و شرق الاقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 8 و34 درجة جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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