لمدة أسبوع.. قطر تعلق الدراسة حضوريا بسبب “كورونا”

هبة بريس - وكالات

أعلنت دولة خليجية، اليوم الجمعة، تعليق حضور الطلاب إلى جميع المدارس لمدة أسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر اعتماد نظام “التعلم عن بعد” لمدة أسبوع واحد فقط “وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة في الدولة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 2 يناير (كانون الثاني) 2022”.

وقالت الوزارة في بيانها، إن هذا القرار يأتي في ظل ما تشهده الفترة الحالية من تزايد ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المجتمع القطري.

ولفتت إلى أن القرار يأتي في إطار حرصها “على توفير البيئة المدرسية الآمنة، ونظرا للظروف الوبائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19”.

وأكدت الوزارة القطرية أن القرار تم يالتنسيق مع وزارة الصحة في البلاد، لافتة إلى أنه تقرر استمرار حضور الكوادر التعليمية والإدارية للمدارس ورياض الأطفال.

وفي ختام البيان، دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية أولياء الأمور “إلى التعاون والحرص على تلقي أبنائهم وبناتهم للحصص الدراسية عبر نظام التعلم عن بعد”.

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