كأس افريقيا للأمم.. خاليلوزيتش يستدعي التكناوتي و التيسودالي

هبة بريس

استدعى الناخب الوطني، السيد وحيد حاليلوزيتش، كلا من حارس مرمى فريق الوداد الرياضي أحمد رضى التكناوتي واللاعب طارق التيسودالي، مهاجم فريق غينت البلجيكي ، للإلتحاق بالتجمع الإعدادي للمنتخب الوطني المغربي ، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021 والتي ستجرى أطوارها ما بين 09 يناير و 06 فبراير 2022.

و أوضح بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته مساء الخميس على موقعها الرسمي ان استدعاء التكناوتي جاء لتعويض أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي، الذي تعرض للإصابة خلال المباراة التي جمعت ناديه بنادي المغرب الفاسي، برسم مباريات الجولة الـ15 من البطولة الوطنية لكرة القدم الإحترافية إينوي 1.

و أشار المصدر ذاته على أن استدعاء اللاعب طارق التيسودالي، جاء لتعويض اللاعب عبد الصمد الزلزولي، مهاجم برشلونة .

وأفاد بأن التجمع الإعدادي المغلق للمنتخب الوطني الأول ،والذي كان قد انطلق بداية الأسبوع الجاري، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم ،عرف حضور ستة عشرة لاعبا في انتظار التحاق باقي اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبعد خضوع اللاعبين وأعضاء الأطقم لمسحة ثانية صباح اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا المستجد والتي جاءت نتائجها كلها سلبية، أجرى اللاعبون حصتين تدريبيتين ارتكزتا على الجانب البدني، الأولى على الساعة الحادية عشرة صباحا والثانية على الساعة الخامسة مساء.

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