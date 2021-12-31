طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يبقى الطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، مع تكون صقيع محلي.

كما ستتشكل بعض الكتل الضبابية المحلية، خلال الليل والصباح، بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية، فيما سيظل الجو مستقرا وجد مشمس فوق كافة ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بجنوب البلاد، بينما ستهب ضعيفة من القطاع الشرقي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء، فضلا عن تناثر بعض الحبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين -04 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بكل من الريف، الجنوب -الشرقي، المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 08 و15 درجة بالساحل المتوسطي، السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 15 و20 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 11 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و26 درجة بالريف، الواجهة المتوسطية، اللوكوس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السايس، منطقة الغرب وكذا شرق البلاد، والجنوب- الشرقي، وما بين 26 و30 درجة بالمناطق الوسطى وبمنطقة سوس. وستكون ما بين 26 و33 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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