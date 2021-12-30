بعد قصة حب كبيرة …طلاق أحمد الفيشاوي و ندى الكامل

2021-12-30 / 4:04 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أكدت ندى الكامل خبر انفصالها من الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عبر تدوينة قامت بنشرها بمنصات التواصل الاجتماعي.

و كتبت الكامل : “أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر”.

و أضافت :” سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني”.

و عن تفاصيل و أسباب طلاقهما، كشف عمر الفيشاوي شقيق الفنان أحمد الفيشاوي أن هناك العديد من الخلافات والمشاكل بينهما، ولا يعرف سببها، لكنه يعرف أن هناك انفصالا حدث بينهما ولكن لم يصل إلى حد الطلاق.

وأكد عمر الفيشاوي، أن موضوع عودتهما من عدمه لا يعرف عنه شيئا، وهو لا يحب استعراض تفاصيل الحياة الشخصية لشقيقه.

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