ليلة رأس سنة استثنائية…أوامر صارمة للتصدي لأي محاولة للهجرة بعمالة مضيق_فنيدق
نجلاء مزيان: هبة بريس
أفادت مصادر هبة بريس أن أوامر صارمة صدرت يومه الخميس بعمالة مضيق_فنيدق للتصدي لأي محاولة للهجرة السرية.
و أكدت ذات المصادر أن ليلة رأس السنة غدا، ستكون استثنائية، بحيث سيتم اعتقال وتقديم كل من حاول الهجرة أو الاقتراب من الحدود مع سبتة المحتلة..
و في سياق متصل، فقد باشرت المصالح التقنية للأمن التحقيق في مصدر الدعوات التي تدعو الشباب والقاصرين للهجرة موهمة إياهم بأن السلطات ستسمح لهم باقتحام المدينة المحتلة.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5