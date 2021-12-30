الANDA تكشف عن مشاريع ستوفر أزيد من 2000 منصب شغل

هبة بريس - الرباط

عقدت الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية مجلس إدارتها برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 29 دجنبر 2021.

وتم خلال الدورة،دراسة حصيلة انجازات الوكالة برسم سنة 2021 وعرض خطة عملها وميزانيتها المتوقعة لسنة 2022.

وحسب لاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، فإنه وبهذه المناسبة، أشارت الوكالة إلى أنه تم نشر 259 اتفاقية لإنشاء واستغلال مزارع تربية الاحياء البحرية في الجريدة الرسمية. ومن بين هذه المشاريع التي تم الترخيص لها، 168 مشروع في طور الإنجاز بمختلف جهات المملكة تهدف إلى إنتاج أكثر من 80000 طن سنويا وخلق أكثر من 2000 منصب شغل.

بالإضافة إلى هذه المشاريع التي يجري انشاؤها حاليا، أطلقت الوكالة في الفترة ما بين 03 مارس إلى 02 يونيو 2021 دعوة لإبداء الاهتمام قصد إنجاز مشاريع جديدة لتربية الاحياء البحرية في كل من جهة الداخلة-وادي الذهب وجهة كلميم-وادي نون وجهة سوس-ماسة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق. حيث تم اختيار أكثر من 100 مشروع لتربية الأحياء البحرية لإنتاج مستهدف يبلغ 100.000 طن سنويا.

وفيما يتعلق بمشاريع تربية الاحياء البحرية التضامنية، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة تقدم المواكبة الإدارية والتقنية لـ 116 مشروعًا لتربية الاحياء البحرية ذات الصبغة الاجتماعية لفائدة الشباب وتعاونيات النساء والصيادين التقليديين من أجل دعمهم في تحقيق مشاريعهم.

ولضمان ادماج هذه الفئة، وضع قطاع الصيد البحري برنامجا هيكليا يهدف إلى تقديم الدعم المالي لهذه المشاريع الاجتماعية بغلاف مالي يقدر ب 129 مليون درهم.

بالإضافة إلى الدعم التقني والإداري والمالي، يتم تنفيذ برنامج تدريب نظري وعملي في مهن تربية الاحياء البحرية لفائدة الشباب والتعاونيات بالشراكة مع قطاع الصيد البحري والتي أنشأت لها الوكالة ثلاث مزارع تعليمية في كل من الداخلة وأكادير ورأس الماء

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وفي نفس السياق وإدراكًا لأهمية تعزيز القدرات في مجال تربية الأحياء البحرية، تم إطلاق مشروع لدعم تنمية مهن تربية الأحياء البحرية في المغرب بمبلغ 2٬5 مليون دولار بشراكة مع قطاع الصيد البحري -وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبدعم من مملكتي النرويج وهولندا. هذا المشروع سيمكن من إقامة محطة قبالة ساحل سيدي إفني، مخصصة للإرشاد والتكوين في استزراع الأسماك والصدفيات.

فيما يتعلق بالتخطيط الساحلي لتربية الأحياء البحرية، تم انجاز خمسة مخططات جهوية لتهيئة مجالات ملائمة لتنمية مشاريع تربية الاحياء البحرية بكل من جهة كلميم-واد نون وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الدار البيضاء-سطات وجهة مراكش-آسفي وبحيرة مارشيكا، والتي تتوفر على مؤهلات كبيرة في مجال تربية الأحياء البحرية تفوق 8 ألاف هكتار.

كما عرضت على أنظار أعضاء مجلس الإدارة، خطة عمل الوكالة لسنة 2022، والتي تتضمن 20 مشروع هيكلي و50 اجراء خاص بمهن تربية الاحياء البحرية والتي ستعطي دفعة قوية لتطوير هذا القطاع.

وترتكز هذه الخطة على محاور مهمة، تتمثل في، وضع نصوص تشريعية وتنظيمية تنظم قطاع تربية الأحياء البحرية. و إنجاز مخططات قصد تحديد إمكانات ومجالات جديدة ملائمة لتنمية مشاريع تربية الأحياء البحرية وكذلك انشاء أقطاب إنتاجية بمختلف الجهات المتوفرة على هذه الإمكانات. و تسهيل الولوج الى مدخلات قطاع تربية الاحياء البحرية. إضافة إلى تعزيز نظام الاستشارة والتوجيه ودعم مشاريع تربية الأحياء البحرية، وكذلك إقامة مشاريع إرشادية رائدة.

كما تهدف أيضاً إلى هيكلة شبكة التوزيع ودعم تسويق منتجات تربية الاحياء البحرية. و دعم رقمنة مختلف المساطر المهنية الخاصة بالوكالة. و العمل على جذب الجهات المانحة لتمويل مشاريع تربية الاحياء البحرية. و تطوير وتقوية القدرات في مجال تربية الاحياء البحرية.

وفي نهاية أشغال هذه الدورة، صادق مجلس الإدارة على خطة عمل الوكالة وميزانيتها للسنة المالية 2022.

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