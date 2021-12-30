الحكومة : لن يكون هناك أي تمديد للعطلة المدرسية

2021-12-30 / 1:33 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكّد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس ، أنه لن يكون هناك تمديد للعطلة المدرسية .

ونفى بايتاس قبل قليل من يومه الخميس 30 دجنبر خلال الندوة الاسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة ، عزم الوزارة الوصية تمديد للعطلة المدرسية التي بدأت في 26 من الشهر الجاري وتنتهي في الثاني من شهر يناير السنة الجديدة .

وانتشرت خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار بثتها عدد من الصفحات بخصوص امكانية تمديد العطلة المدرسية كاجراء احترازي بالتزامن مع انتشار متحور اومكرون وارتفاع اعداد الاصابات

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