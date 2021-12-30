باستثناء تكرير البترول.. ارتفاع أثمان إنتاج “الصناعات التحويلية”

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول”، سجل ارتفاعا بـ0,5% خلال شهر نونبر 2021 مقارنة مع شهر أكتوبر 2021.

وذكرت مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر نونبر 2021، أن هذا الارتفاع يرجع بالخصوص، إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 1,2% في قطاع ” الصناعات الغذائية”، و1,8% في “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات و المعدات”، وبنسبة 0,9% في “التعدين” ، و 0,3% في “منتجات أخرى غير معدنية “، و بنسبة 0,2% في كل من “صناعة النسيج”، و “صنع الأجهزة الكهربائية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التغيير يعزى أيضا إلى تراجع الأسعار بنسبة 0,2% في قطاع “صنع تجهيزات معلوماتية و منتجات الكترونية و بصرية”.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر نونبر 2021.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0