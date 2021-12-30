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طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-12-30 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، مع تكون صقيع محلي.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق بعض السواحل الشمالية، فيما سيظل الجو مستقرا والسماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بجنوب البلاد، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء ، مع تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 02 و 05 درجات بمرتفعات الأطلس، و 03 و 10 درجات بكل من الريف، الجنوب -الشرقي، المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 10 و 15 درجة بالساحل المتوسطي، السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 15 و 19 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ، ما بين 11 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، ما بين 18 و 24 درجة بالريف، الواجهة المتوسطية، اللوكوس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السايس، منطقة الغرب وكذا شرق البلاد و الجنوب-الشرقي، وما بين 25 و 30 درجة بالمناطق الوسطى ومنطقة سوس. وستكون ما بين 25 و 33 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز ، وهادئا الى قليل الهيجان ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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