سطات.. انتشار الباعة يعيق تحركات المواطنين ويهدد فضاءهم البيئي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

إن تناولنا لهذا الموضوع، ليس تحاملا على أي أحد، وليس الغرض منه هو قطع أرزاق هذه الفئة في زمن الأزمة وتداعيات كورونا، لكن أن يجد المواطن وسائق السيارة معا صعوبة بالغة في التحرك بكل حرية والتنقل دون اعتداء على الأرواح والممتلكات، فتلك أمور لا يجب السكوت عنها.

الصورة هنا من قلب مدينة سطات وبالضبط بزنقة ما تسمى بزنقة “عيروض” على مستوى مدارة زنقة الذهيبية مع تقاطع شارع عبد الرحمن سكيرج، إذ عمد الكثير من الباعة الجائلين بعرباتهم ودراجاتهم النارية ثلاثية العجلات على احتلال هذا المكان، إذ يزداد صراخهم ضرارة مع كل مساء، في حين يعرقلون حركة السير على مدى الأسبوع، ناهيك عن انبعاث روائح نثنة من أماكن عرض الأسماك التي تتم في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة.

وقد توصلت هبة بريس بمايشبه نداء استغاثة من قبل مواطنين عانوا الأمرين من انتشار هؤلاء الباعة بصراخهم ونفاياتهم، حيث كتبت إحدى السيدات”ل.رف” في تدوينة قائلة: ” الله يرحم الوالدين، المدارة ديال زنقة الذهيبة ،بخصوص الدراجات ثلاثية العجلات(تريبورتور) لي كتبيع الفواكه ،المتمزكزة في المدارة وهذه تعتبر مخالفة سير بمعنى الوقوف المعيب أو المنع لذا نرجو من السيد والي الأمن اعطاء أوامره لفرقة السير والجولان لزجر المخالفين واعادة الانسيابية لحركة المرور على مستوى زنقة عين نزاغ المعروفة بزنقة عيروض المحاذية للمدارة حيث تقدمنا بشكاية الى السيد الباشا كساكنة زنقة عين النزاغ الا انه اعتبر السير و الجولان من اختصاص رجال الامن الوطني” تضيف المتحدثة في تدوينتها.

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