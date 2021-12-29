المغرب يسعى لاقتناء منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة

هبة بريس - وكالات

كشف موقع “يسرائيل ديفنس” الأمني الإسرائيلي بأن المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوي إسرائيلية “باراك-8”.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة قوله إن “هناك مفاوضات مستمرة بين المغرب والصناعات الجوية الإسرائيلية حول شراء المنظومة الدفاعية الجوية باراك-8”.

وأضاف الموقع أن “منظومة (باراك-8) طورت بالتعاون بين إسرائيل والهند مع تطبيقات تتلائم مع الساحة البحرية (السفن) والبرية (أنظمة أرضية)، والمنظومة، بحسب ما أعلنت الصناعات الجوية قادرة على الدفاع في نطاق يصل إلى 150 كيلومتر أمام تهديدات جوية متنوعة”.

وبحسب الموقع فإن “شراء الأنظمة الإسرائيلية يأتي مع تقارير مغربية عن استلام أول منظومة صينية FD-2000B والتي اشترتها المغرب عام 2017، وتم طلب أربعة أنظمة من هذا القبيل من الصين”.

وتابع المصدر ذاته، أن “المغرب اشترى أنظمة إسرائيلية ضد الطائرات المسيرة من طراز SkyLock وهي عميل قديم للطائرات المسيرة من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلي”.

وأشار الموقع إلى أن “الصناعات الجوية الإسرائيلية بالتعاون مع (بلو-بيرد) باعت للمغرب طائرات مسيرة”، فيما كانت تقارير بحسب الموقع، قالت إن “الصفقة تشمل إقامة إنتاج محلي للطائرات المسيرة في المغرب”.

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