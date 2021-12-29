تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-12-29 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية مع تكون صقيع محلي.

كما ستنتشر سحب منخفضة كثيفة ستكون مرفوقة كذلك بكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة محليا بكل من سواحل المحيط الأطلسي والسهول الشمالية والوسطى، فيما ستكون السماء صافية بباقي أنحاء المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة، جنوبية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، بينما ستكون شمالية أو متقلبة الاتجاه فيما تبقى من الأرجاء ، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراواح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص واحد و 05 درجات بمرتفعات الأطلس، ومابين 4 و 10 درجات في كل من الريف، المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس ، وما بين 10 و17 درجة بالسايس، الواجهة المتوسطية ، والسهول الشمالية والوسطى، الجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من المناطق . وستتأرجح درجات الحرارة العليا ، ما بين 11 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، ومابين 15 و 21 درجة بالريف، اللوكوس، الغرب والمنطقة الشرقية، ومابين 20 و 25 درجة بالسايس ، الواجهة المتوسطية ، هضاب الفوسفاط ووالماس ، المناطق الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد .وستكون ما بين 25 و33 درجة داخل منطقة سوس و الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز ،وما بين طانطان والداخلة، وهائجا وسيصبح محليا هائجا الى قوي الهيجان خلال الصباح ما بين العرائش والصويرة.

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