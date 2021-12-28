عملية “رعاية ” : قافلة طبية خاصة بصحة الأم والطفل تحط الرحال بإقليم بولمان

هبة بريس - فاس

أشرف عامل إقليم بولمان و الوفد المرافق له ، على إعطاء انطلاقة القافلة الصحية الخاصة بصحة الأم و الطفل، والتي تنظمها المندوبية الإقليمية للصحة و الحماية الاجتماعية ببولمان بشراكة مع جمعية التنمية والتربية والرعاية بوجدة و كلية الطب و الصيدلة بوجدة ، بدعم وتعاون مع السلطات الإقليمية و المحلية، و بمواكبة المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس.و ذلك باحترام و تقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

ووفق بلاغ للمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس فقد شارك في هذه القافلة الصحية، أساتذة في الجراحة و التخذير، أطر طبية أخصائية في الأشعة، طب الأطفال، طب النساء و التوليد، أطباء داخليون، طلبة كلية الطب و الصيدلة بوجدة، أطر تمريضية و إدارية و المنظمة الوطنية للإغاثة والإنقاذ و التدخل السريع فرع ميسور.

وأشار ذات البلاغ إلى انه تم تهيئ بهذه القافلة الصحية شاحنة متنقلة مجهزة بجهاز الفحص بالصدى، مختبر للتحاليل و جهاز قياس حدة البصر، شاحنة متنقلة مجهزة خاصة بعملية الفحص بالماموغرافيا، بالإضافة إلى الآليات والمعدات الخاصة للكشف وتشخيص سرطان الثدي و عنق الرحم.

و أضاف ذات المصدر، أن هذه القافلة الصحية خلصت الإحصائية التالية : – إنجاز 236 فحص طبي أخصائي لفائدة النساء و الأطفال- إنجاز 35 فحص الماموغرافي (في انتظار إنجاز 65 خلال الأيام القليلة المقبلة) و 67 مسح عنق الرحم (Frottis) للنساء اللواتي خضعن لعملية الكشف المبكر لسرطان الثدي و عنق الرحم عن طريق الوحدات الصحية المتنقلة، القوافل الصحية المتعددة الاختصاصات و عن طريق المؤسسات الصحية الأولية.- إنجاز 95 فصح تمريضي (الضغط الدموي، الخزان السكري، مراقبة حدة البصر، …) – توزيع 70 آلة السمع لفائدة الأشخاص المعوزة ضعاف السمع و الأدوية الضرورية بالإضافة إلى تنظيم أنشطة موازية في التوعية الصحية لفائدة 260 مستفيد.

هذا، ولقيت هذه القافلة استحسانا لذا الساكنة حيث سيتم التكفل و تتبع جميع الحالات التي تم تشخيصها.

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