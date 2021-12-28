قرعة المجموعات تسفر عن مواجهات عربية في كأس الكونفدرالية

هبة بريس

أسفر سحب قرعة المجموعات الذي جرى في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة عن وقوع مواجهات عربية قوية.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة 1: بيراميدز (مصر) – الصفاقسي (تونس) – زاناكو (زامبيا) – أهلي طرابلس (ليبيا).

المجموعة 2: شبيبة القبائل (الجزائر) أو رويال ليوباردز (إي سواتيني) – أورلاندو بايريتس (جنوب إفريقيا) – شبيبة الساورة (الجزائر) – الاتحاد الليبي (ليبيا).

المجموعة 3: مازيمبي (الكونغو) – القطن (الكاميرون) – المصري (مصر) – أوثو دويو (الكونغو).

المجموعة 4: نهضة بركان (المغرب) – سيمبا (تنزانيا) – أسيك (ساحل العاج) – الحرس الوطني (النيجر).

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