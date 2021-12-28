قرعة المجموعات تسفر عن مواجهات عربية في كأس الكونفدرالية

2021-12-28 / 1:55 مساءً
0
هبة بريس

أسفر سحب قرعة المجموعات الذي جرى في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة عن وقوع مواجهات عربية قوية.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة 1: بيراميدز (مصر) – الصفاقسي (تونس) – زاناكو (زامبيا) – أهلي طرابلس (ليبيا).

المجموعة 2: شبيبة القبائل (الجزائر) أو رويال ليوباردز (إي سواتيني) – أورلاندو بايريتس (جنوب إفريقيا) – شبيبة الساورة (الجزائر) – الاتحاد الليبي (ليبيا).

المجموعة 3: مازيمبي (الكونغو) – القطن (الكاميرون) – المصري (مصر) – أوثو دويو (الكونغو).

المجموعة 4: نهضة بركان (المغرب) – سيمبا (تنزانيا) – أسيك (ساحل العاج) – الحرس الوطني (النيجر).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. خليلوزيتش يستدعي الشيبي وبانون ورحيمي

رسميا.. خليلوزيتش يستدعي الشيبي وبانون ورحيمي

2021-12-27 / 3:41 مساءً
Photo of الجامعة: “السلطات منعت الرجاء من مغادرة الفندق لتفادي تعريض المواطنين للخطر”

الجامعة: “السلطات منعت الرجاء من مغادرة الفندق لتفادي تعريض…

2021-12-27 / 10:13 صباحًا
Photo of وفاة لاعب جزائري إثر سكتة قلبية في الملعب

وفاة لاعب جزائري إثر سكتة قلبية في الملعب

2021-12-25 / 4:50 مساءً
Photo of انتخاب الحافي نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي للرماية الرياضية

انتخاب الحافي نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي للرماية الرياضية

2021-12-25 / 3:57 مساءً
Photo of العصبة الاحترافية لكرة القدم تعلن توقف المنافسات بعد متم الجولة 15

العصبة الاحترافية لكرة القدم تعلن توقف المنافسات بعد متم…

2021-12-25 / 9:15 صباحًا
Photo of صحيفة إسبانية: نجوم برشلونة علموا بزفاف ديمبيلي من الصور والفيديوهات

صحيفة إسبانية: نجوم برشلونة علموا بزفاف ديمبيلي من الصور…

2021-12-24 / 3:20 مساءً
Photo of كورونا تؤجل بطولة المغرب لسباقات الدراجات على الطريق

كورونا تؤجل بطولة المغرب لسباقات الدراجات على الطريق

2021-12-24 / 2:37 مساءً
Photo of اختيار أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم افريقيا

اختيار أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم افريقيا

2021-12-24 / 10:52 صباحًا
Photo of نجم برشلونة عثمان ديمبيلي يعقد قرانه على شابة مغربية

نجم برشلونة عثمان ديمبيلي يعقد قرانه على شابة مغربية

2021-12-24 / 9:34 صباحًا
Photo of خاليلوزيتش: “سنعمل كل ما في وسعنا للعودة من الكاميرون مرفوعي الرأس”

خاليلوزيتش: “سنعمل كل ما في وسعنا للعودة من الكاميرون…

2021-12-23 / 3:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق