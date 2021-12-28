صرّح بأن “البوليساريو ليست دولة وغالي مجرد لاجئ بالجزائر”.. العسكر يسحبون جواز قيادي في البوليساريو بمطار الهواري بومدين

2021-12-28 / 12:57 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

بعد أن زلزلت تصريحاته عرش الكابرانات بالجزائر، وقزّمت أطماعهم التوسعية ، عمد العسكر الى سحب جواز سفر مصطفى ولد سيدي البشير بمجرد وصوله الى مطار الهواري بومدين عائدا من أوربا ، وذلك عقب ماجاء على لسانه في تسجيل مصور بأن البوليساريو ليست دولة وأن غالي مجرد لاجئ لدى العجائز .

المصطفى ولد سيدي البشير الذي يحمل صفة مايسمى “وزير الجاليات ” كشف حقيقة الجمهورية الوهمية التي تأسست فقط في مخيلة العسكر الحاكم بالجزائر ، ومعها قيادات الرابوني المستفيد الاكبر من استمرار أكذوبة الدولة ،ليأتي العقاب سريعا من العسكر الذي سحب جوازه في انتظار احالته على المقصلة لقطع رقبته تكريسا لارهاب الدولة الجزائرية الذي بلغ أوجه في مرحلة اغتيال الرئيس بوضياف .

جدير بالذكر ان القيادي في جبهة “البوليساريو” الانفصالية، مصطفى سيد البشير، كان قد قال أن “الجمهورية العربية الصحراوية ليست دولة”، مضيفا بالقول: “أنا لست وزيرا للأراضي المحتلة، أنا مجرد لاجئ في دائرة المحبس، وزير خارجيتنا ولد السالك موجود في الجزائر”.

وشدد على أن “إبراهيم غالي هو أيضا لاجئ في دائرة الكويرة ومسجل باسم غالي سيد المصطفى وليس هناك إبراهيم.. ولا يعتبر حتى إطارا لدى غوث اللاجئين التي تعطي التمويل”، مؤكدا أن “وكالة اللاجئين لا تعتبره رئيسا لدولة أو مسؤولا كبيرا”.

وكشف المتحدث عن المعاناة التي يعيشها سكان المخيمات في ظل غياب أبسط الحقوق والضروريات كقلة الدواء والموارد الغذائية والوقود وانعدام وسائل النقل والسكن اللائق، وكذلك انعدام فرص الشغل.

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