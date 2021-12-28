في سرية تامة.. نعمان بلعياشي و ابنة شقيقة “ريدوان” يقيمان حفل زفافهما

2021-12-28 / 11:25 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بعيدا عن الأضواء، إحتفل أول أمس الفنان المغربي نعمان بلعياشي بحفل زفافه من ابنة شقيقة المنتج العالمي “ريدوان”.

و في حفل إقتصر على العائلة و بعض من الأصدقاء، قرر نعمان و زوجته ريم إقامة حفل بأحد قاعات الأفراح بمدينة تطوان .

و أحيت الحفل الفنانة التطوانية فتيحة أمين التي بدورها نشرت مقطع فيديو بحسابها الرسمي بموقع “انستقرام” معلقة عليه: “الله يكمل بخير على عائلة ريم الخياط و عائلة نعمان العياشي”.

و أضافت :” أتمنى لكم السعادة، و شكر خاص للسيدة الطيبة وفاء أم العروس”، لتقوم بعد ذلك بحذف إسم نعمان بلعياشي، مكتفية بالتهنئة لعائلة العروس.

و الجدير بالذكر أن نعمان بلعياشي عمد إلى عدم نشر أي بوسط بمنصات التواصل الاجتماعي، كما أنه سبق و أن نفى الخبر لأكثر من مرة خلال تصريحاته الإعلامية.

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