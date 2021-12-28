مجلس جماعة الدار البيضاء يدعو للنهوض بمهنيي سيارة الأجرة

2021-12-28 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس

دعا مجلس جماعة الدار البيضاء إلى تكوين لجنة من أجل تتبع المتطلبات المتعلقة بمهنيي سيارة الأجرة، وذلك من أجل النهوض بقطاع النقل والعمل على الرقي به كأولوية لدوره الاستراتيجي على صعيد مدينة الدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للمجلس أنه خلال استقبال رئيسة المجلس، نبيلة ارميلي، بمقر جماعة الدار البيضاء، لممثلي نقابات سيارة الأجرة بدعوة منها، كلفت أحد نوابها بتكوين لجنة من أجل النهوض بهذا القطاع.

وتم خلال هذا اللقاء التواصلي، مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بسيارات الأجرة، وطرح العديد من المشاكل والإكراهات التي يعاني منها هذا القطاع بهدف التوصل إلى حلول ناجعة.

وعبر المشاركون، خلال هذا الاجتماع، عن ترحيبهم بهذه المبادرة الأولى من نوعها التي تندرج في إطار التواصل المباشر، منوهين بهذه المبادرة الإجابية.

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