تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-12-28 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء ، أن يبقى الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا الشرقية.

وستكون السماء غائمة في بعض الأحيان بأقصى الشمال الغربي حيث ستكون مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتبقية بمنطقة طنجة، مع انتشار سحب منخفضة كثيفة بكل من سواحل المحيط الأطلسي، السهول الشمالية والوسطى، السايس وأيضا شمال كل من المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة كذلك بكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة محليا.

كما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أنحاء المملكة ، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة، من القطاع الشرقي بجنوب البلاد ومن الجنوب، ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي بينما ستكون شمالية ومتقلبة الاتجاه فيما تبقى من الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر و 05 درجات بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية ، و ما بين 04 و 11 درجة بكل من الريف، السفوح الجنوبية الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس، السايس والسهول المجاورة للأطلس، وما بين 12 و 19 درجة بالأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 09 و 16 درجة فيما تبقى من المناطق .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 22 درجة بالمناطق الشمالية، المنطقة الشرقية والسايس، و ما بين 19 و 26 درجة بالمناطق الوسطى و الجنوب الشرقي للبلاد .وستكون ما بين 25 و 32 درجة بداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والداخلة، وهائجا بباقي السواحل الأخرى ومؤقتا ، وهائجا الى قوي الهيجان، صباحا، ما بين العرائش وآسفي.

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