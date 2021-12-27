رسميا.. خليلوزيتش يستدعي الشيبي وبانون ورحيمي

هبة بريس

استدعى الناخب الوطني كلا من بدر بانون لاعب فريق الأهلي المصري، سفيان رحيمي لاعب فريق العين الإماراتي و محمد الشبيي لاعب الجيش الملكي ، للإلتحاق بالتجمع الإعدادي للمنتخب الوطني إستعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون.

وسبق للناخب الوطني خليلوزيتش ان كشف عن اللائحة المستدعاة للمشاركة في كأس امم افريقيا , قبل أن يوسع اللائحة بإضافة 3 لاعبين اليوم الإثنين .

ويشارك أسود الأطلس، في بطولة كأس أمم إفريقيا المنظم بدول الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

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