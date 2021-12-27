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صفرو.. إيقاف أشخاص بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

2021-12-27 / 2:32 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الضابطة القضائية صباح اليوم الإثنين من توقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، اشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات بالمدينة العتيقة وحي الشعبة .

وجاءت عملية إيقاف المشتبه فيهما بعد سلسلة من التحريات الميدانية والأبحاث التقنية التي باشرتها العناصر الأمنية ، حيث تم تشخيص هوية المشتبه فيهما، مع الاهتداء إلى مكان تواجدهما، رغم أنهما كانا دائما التخفي عن الأنظار، وبالتالي إلقاء القبض عليهما، و وضع حد لأفعالهما الإجرامية وبحوزتهم 600 كلغ تقريبا من مخدر الشيرا، فيما الابحاث لازالت جارية عن حارس قيل أنه يتستر على أنشطة مشتبه ٱخرين بحي الرفايف، وهو الأمر الذي أكده العديد من أبناء ذات الحي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن صفرو ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، و كذا مدى تورطهما في قضايا مماثلة.

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