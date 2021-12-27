رشيد الوالي يكشف تفاصيل الوضع الصحي لنور الدين بكر

نجلاء مزيان: هبة بريس

عقب إشاعة الوفاة التي طالت الفنان القدير نور الدين بكر أمس الأحد، نفى الفنان رشيد الوالي الخبر، مبرزا تفاصيل وضعه الصحي .

و في سياق متصل، اختار الوالي حسابه بموقع انستقرام، للإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي حرص متابعيه على طرحها، و التي تتعلق بالوضع الصحي ل”بكر” و كذا نوع المرض.

و كتب الوالي عبر نفس المنصة:”حرام اي كينشر خبر موت نور الدين بكر، الحمد لله لا زال على قيد الحياة، و اتصلت الان بحسن فولان اللي كان معاه لأنه لا يستطيع الكلام، هو في بيته مرض خبيث بالحنجرة”.

و تابع تدوينته قائلا :”و مع الأسف صحته تمنعه من تحمل الشيميو و من الصعب و هو على فراش المرض يسمع بخبر وفاته و الله عيب”.

و أضاف :”كما أنني آسف لم أكن أريد أن أجيب، البعض من يسألوني بطريقة أنه مهمل و يعاني العوز و هو أمر غير صحيح، الفنان له كرامته و المرض لا يختار”.

و اختتم قائلا :”و طبعا حب الجمهور و العناية يحتاجها كل إنسان، أتمنى لك أخي نور الدين بكر الشفاء و القوة لتحمل الألم، و أعتز ببداياتي معك سرب الحمام لم ينساه الجمهور و خاصة أنني كنت من المعجبين بفنه نحبك جميعا و كل المتابعين يسألون عنك”.

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