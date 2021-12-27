الناظور.. السلطات المحلية تجتمع مع متضرري الحريق لبحث سبل دعمهم

هبة بريس : وجدة

باشر عامل عمالة إقليم الناظور صباح اليوم الإثنين 27 دجنبر الجاري، في اجتماع مع التجار المتضررين من حريق شب مساء أمس بالمركب التجاري البلدي.

وبعد القيام بعملية جرد المحلات التي أتلفت والتي بلغت 10 بشكل كلي و 07 بشكل جزئي التابع لجماعة الناظور، اجتمع عامل الإقليم مرفوقا برئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق ونواب رئيس الجماعة لبحث سبل الدعم وكيفية التعويض لجبر الضرر الذي لحقهم، حيث ذكر المتضررون ان البعض منهم غير مؤمنين للحرائق من طرف الشركات المختصة ملتمسين منه الوقوف معهم في محنتهم، وكذا إعادة هيكلة المركب وخاصة الأسلاك الكهربائية التي بسبب تماس اشتعلت النيران بجزء من الفضاء التجاري.

وهذا، يتوفر المركب التجاري على 540 محلا، مكونا من طابق سفلي وعلوي وبه أشكال متعددة من أصناف التجارة.

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