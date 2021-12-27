طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال 24 ساعة الماضية
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:
– طنجة: 10 ملم
– العرائش: 3 ملم
– آسفي وسيدي إفني وتزنيت والصويرة (الميناء): 2 ملم
– شفشاون وإفران: 1 ملم
– الجديدة،الصويرة (المطار) ،القنيطرة ،طانطان، الدار البيضاء، سيدي سليمان، بني ملال الرباط (المدينة) ، تيط مليل، مكناس ،مراكش ،بنسليمان، أكادير المسيرة وتارودانت: أقل من ملم
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