طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال 24 ساعة الماضية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من ‏طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:‏

– طنجة: 10 ملم

– العرائش: 3 ملم

– آسفي وسيدي إفني وتزنيت والصويرة (الميناء): 2 ملم

– شفشاون وإفران: 1 ملم

– الجديدة،الصويرة (المطار) ،القنيطرة ،طانطان، الدار البيضاء، سيدي سليمان، بني ملال الرباط (المدينة) ، تيط مليل، مكناس ،مراكش ،بنسليمان، أكادير المسيرة وتارودانت: أقل من ملم

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