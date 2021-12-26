الناظور .. الوقاية المدنية تتمكن من إخماد حريق المركب التجاري مخلفا خسائر مادية كبيرة

هبة بريس – الناظور

تمكنت مصالح الوقاية المدنية مساء اليوم الأحد من السيطرة على الحريق المهول الذي اندلع بالمركب التجاري البلدي الواقع بشارع الحسن الثاني وسط مدينة الناظور .

وحسب مصادر من عين المكان، فان اسباب الحريق المهول ناتجة عن تماس كهربائي، حيث أتى على عدة محلات تجارية، قبل أن تتمكن عناصر الوقاية المدنية من اخماده .

الحريق استنفر السلطات المحلية بمدينة الناظور على رأسها عامل الاقليم الذي حل بعين المكان ، حيث تم فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق الذي أتى على ما بين 20 و30 محلا تجاريا كتقديرات أولية.

ويعتبر المركب التجاري البلدي المتواجد بوسط المدينة من أقدم المركبات بالمدينة متكون من طابق سفلي وعلوي.

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