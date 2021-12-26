طقس الأحد.. زخات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، فوق مرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة مصحوبة بقطرات متفرقة أو زخات بالريف الغربي ومنطقة طنجة واللوكوس، وغائمة جزئيا ستعطى قطرات متفرقة بالسواحل والسهول شمال أكادير وسوس والأطلس الكبير والمتوسط .

عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب بالجنوب والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة غربية بالمنطقة الشرقية، وجنوبية-غربية بالشمال، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و6 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 3 و7 درجات بالريف والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 9 و16 درجة فيما تبقى من الأ رجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 8 و14 درجة بالأطلس والريف، وما بين 14 و19 درجة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و24 درجة بالمناطق الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و32 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بين طنجة ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بين طانطان ولكويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0