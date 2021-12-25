في حفل زفافها.. ابنة الفنان ماجد المصري تنفعل على المدعوين

نجلاء مزيان : هبة بريس

تداول عدد من رواد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري تظهر فيه و هي منفعلة على المدعوين في حفل زفافها.

و قالت ماهيتاب “: اللي مالهوش لازمة و لي مش معزوم يتفضل يطلع بره ” و ذلك بسبب حضور مجموعة من الأشخاص غير مدعوين .

و يشار أن في مقدمة حضور زفاف ابنة ماجد المصري ميريهان حسين وطارق علام وحلمي عبدالباقي وأحمد كامل، وإلهام شاهين وليلى علوي والمخرج خالد يوسف.

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