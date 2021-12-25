في حفل زفافها.. ابنة الفنان ماجد المصري تنفعل على المدعوين

2021-12-25 / 2:22 مساءً
0
نجلاء مزيان : هبة بريس

تداول عدد من رواد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري تظهر فيه و هي منفعلة على المدعوين في حفل زفافها.

و قالت ماهيتاب “: اللي مالهوش لازمة و لي مش معزوم يتفضل يطلع بره ” و ذلك بسبب حضور مجموعة من الأشخاص غير مدعوين .

و يشار أن في مقدمة حضور زفاف ابنة ماجد المصري ميريهان حسين وطارق علام وحلمي عبدالباقي وأحمد كامل، وإلهام شاهين وليلى علوي والمخرج خالد يوسف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سعيدة شرف تطرح جديدها الفني “إجيو إكولو”

سعيدة شرف تطرح جديدها الفني “إجيو إكولو”

2021-12-25 / 12:13 مساءً
Photo of بين مؤيد و معارض.. ظاهرة احتفال المشاهير ب “الكريسماس”

بين مؤيد و معارض.. ظاهرة احتفال المشاهير ب “الكريسماس”

2021-12-25 / 10:28 صباحًا
Photo of “راجلي كيبغي بنتو”.. نشطاء يسخرون من نرجس الحلاق بسبب تصريحها

“راجلي كيبغي بنتو”.. نشطاء يسخرون من نرجس الحلاق بسبب…

2021-12-25 / 9:36 صباحًا
Photo of إنهاء تصوير السلسلة الكوميدية “كابتن حجيبة”

إنهاء تصوير السلسلة الكوميدية “كابتن حجيبة”

2021-12-24 / 5:35 مساءً
Photo of لينة أكدول من بين أفضل مؤثرين الموضة في المغرب

لينة أكدول من بين أفضل مؤثرين الموضة في المغرب

2021-12-24 / 3:48 مساءً
Photo of بعد إعلانها إصابتها بالسرطان.. أول تعليق لزينب الناجم

بعد إعلانها إصابتها بالسرطان.. أول تعليق لزينب الناجم

2021-12-24 / 2:11 مساءً
Photo of الموت يفجع الفنان منصور بدري

الموت يفجع الفنان منصور بدري

2021-12-23 / 2:37 مساءً
Photo of من جديد.. ربيع القاطي في السينما العالمية

من جديد.. ربيع القاطي في السينما العالمية

2021-12-22 / 5:17 مساءً
Photo of مهدي فولان يعلق على قضية ADN و يصرح :” أنا باغي يبقى هادشي مستور ماشي مراضيش”

مهدي فولان يعلق على قضية ADN و يصرح :”…

2021-12-22 / 3:59 مساءً
Photo of فولان لهبة بريس: “مغاديش نهضر فالعِرْض ديال نرجس والناس سمعو غير من طرف واحد”

فولان لهبة بريس: “مغاديش نهضر فالعِرْض ديال نرجس والناس…

2021-12-22 / 3:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق